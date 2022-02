B King habló de su vida de casado con Marcela Reyes y del anhelo de un hijo

B King abrió un espacio en su apretada agenda para conversar con sus seguidores en Instagram y allí les dio la oportunidad de que le preguntaran sobre cualquier tema.

El artista de música urbana fue consultado acerca de un tema que genera mucha intriga entre los cibernautas: su vida de casado al lado de Marcela Reyes.

No dejes de leer: B King defiende a Marcela Reyes tras "amenazas" de AnuelAA

“Qué tal la vida de casado con Marce”, preguntó un fan, a lo que él contestó con seguridad que desde que subió al altar con la empresaria las cosas han mejorado notablemente.

No llevo mucho tiempo, pero me siento tranquilo. Siento que después de haber dado ese paso tan serio hay más autoridad, confianza. Me siento pleno