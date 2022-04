Entre risas y acompañada, Aura Cristina Geithner muestra aventura en una trocha

La actriz, cantante, modelo e influencer Aura Cristina Geithner compartió con los casi tres millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social TikTok una "aventura" que vivió en una trocha. Mientras relataba lo que pasó, no pudo contener la risa e incluso invitó a quien la acompañaba a que se riera.

"La aventura me persigue. Reír o rezar", escribió Aura Cristina Geithner en la publicación que superó las 10 mil visualizaciones y 830 me gusta en tan solo 14 horas.

La "aventura" que vivió Aura Cristina Geithner en una trocha

La actriz narró empezó el video diciendo que "yo no sé si es que la aventura me persigue o qué, pero estamos en una trocha. Miren esto, miren la piedra jajaja. No hemos llegado ni al lugar, pero lo más increíble no es eso. Lo que les quería contar es que yo, que me creo mujer independiente, que no necesito a nadie ¿no? Usted sabe. 'Yo puedo, yo llego'.. ¡Jaja! Pues no llegué, otra vez me quedé 'trochada' ahí en pleno camino".

"Mire estos paisas, mire. Ríase. ¿Qué fue lo que pasó, que fue lo que me dijo a mí?", agregó Aura Cristina Geithner mientras enfocaba al conductor del vehículo en el que iba, el hombre le respondió que "yo la llevo, yo la acompaño". La actriz continuó afirmando que inicialmente se resistió a la idea y quiso continuar su camino sola "¿y qué pasó? Me jodí". Quien manejaba el carro asintió con la cabeza y señaló que "un poquito no más".

Mientras sonaba la popular canción Envolver de la brasileña Anitta, la también cantante concluyó que "a mí la aventura me persigue y no sé qué va a pasar, amigos, pero los amo. Sigo en esta trocha, miren nada más. No sé si reír o rezar jajaja. Chao".

Decenas de seguidores de Aura Cristina Geithner aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarla por su apariencia y enviarle buenos deseos en medio de la dificultad que enfrentó: "hermosa", "angustias de siempre", "un abrazo de Dios en medio de una necesidad por medio de una buena persona", "guapa", "pobrecita. Pero es genial la aventura", "lo más bello", "te amamos", "que Dios y la Virgen te acompañen y mande sus ángeles" y "me he reído un montón" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de la también modelo e influencer.

