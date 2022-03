Aura Cristina Geithner celebró su cumpleaños en corto vestido y encantó a fans

Aura Cristina Geithner recientemente enamoró a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un atractivo video con el fin de celebrar su cumpleaños.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la mujer quiso resaltar sus encantos mientras hizo una mímica al ritmo de Karen Sevillano que hizo que muchos se divirtieran y también le indicaran que estaban de acuerdo con el audio, pues ella era una mujer hermosa y encantadora.

“¡Hoy 9 de marzo quise celebrar mi cumpleaños con este audio! Doy gracias a la vida por un año más, donde he podido convertirme en la mejor versión de mi misma. He soltado, he perdonado, he aprendido a vivir con libertad, con aceptación con alegría. ¡A ustedes mi cariño sincero! Gracias por su apoyo y espero poder darles un gran abrazo desde el corazón. Enjoy”, fue el emotivo mensaje con el que decidió acompañar la descripción de su publicación.