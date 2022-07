Con humor, Maia reveló su “cansancio” por la maternidad

Ya han pasado meses desde que la cantante Maia trajo al mundo a su hija Magdalena, y mucho antes de esto, ella se encargó de mostrar parte de su proceso de embarazo a sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

Es por eso, que luego de su parto más de uno ha querido saber cómo está ella, cómo va la pequeña, y cómo van esos días en esta nueva faceta de su vida como madre. A lo que ella no ha dudado en responder desde el amor, la alegría, pero también desde el humor, aunque muchas veces hay quienes se ofenden con el contenido.

Lo cierto es que Maia al igual que muchas madres primerizas y usuarias de las redes sociales ha decidido dejar ver esos momentos de amor, pero también esos momentos donde se ven las realidades, los días complicados, los momentos en los que no se sabe qué hacer, y muchas veces la maternidad deja un cansancio que no se puede evitar.

Un mensaje desde el amor

En su más reciente video, que además debió aclarar a sus seguidores que era desde el humor, Maia dejó ver que ser mamá “cansa”, pero al mismo tiempo destacó que ha sido de esos cansancios más placenteros que ha tenido.

“La mamadera de gallo" (bromear) no nos puede faltar, es clave para la supervivencia.

¿Cuántas mamás por ahí se identifican? Pero aquí entre nos, debo decirles que mi mayor logro en esta tierra ha sido, es y será cuidar y amar a mi beba por el resto de mis días en esta dimensión. Lo demás siempre será eso... Lo demás”, expresó en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues más de una mamá se sintió identificada, sobre todo porque en el video ponen al papá como esa persona que quizás no se estresa o no tiene que hacer tantas cosas como las madres. Por eso más de uno comentó que era muy cierto.

Pero también hubo quienes consideraron que los papás son de gran apoyo, pero que siempre a las madres por ese instinto y por esa necesidad de proteger siempre están más encima de su bebé sobre todo en los primeros meses que son fundamentales para ellos.

“Parece chiste, pero es verdad”, “me identifico al mil por ciento”, “jajaja, te amo, es muy real”, “lo estás haciendo genial, eres una super mamá”, “así nos toca a todas, pero poco a poco”, “las madres somos madres toda la vida, vas a poder”, fueron parte de los cientos de mensajes que recibió la cantante en su publicación de apoyo y sobre todo de muchas risas entre sus seguidores.