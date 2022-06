Elizabeth Loaiza reveló su nueva rutina como madre

Han pasado cinco días desde que la modelo colombiana, Elizabeth Loaiza trajo al mundo a su segunda hija Mía. Y es que ella ha sido para sus padres un milagro, pues ella pasó por varios momentos muy duros y no creía posible lograr tener una hija.

Es por eso, que todo el proceso que ella vivió de embrazo, más de uno estuvo pendiente de su situación porque ella siempre contó cada detalle y cada situación que podría atravesar con su hija, incluso en el momento del parto recordó todos esos momentos turbios que vivió y lo agradecida que estaba con Dios por haberle permitido cumplir este sueño tan importante para ella y su esposo.

Sin embargo, en redes, Elizabeth Loaiza ha dejado ver sin filtros el proceso de la maternidad, lo que viene después del parto. La lactancia, los es trasnochos, y todo lo que esto implica. Por eso, en sus historias de Instagram mostró una conversación con una amiga asegurándole que debe despertar cada dos horas para dar leche a su hija, cambiar pañales, sacar gases y mucho más y que pocas veces el sueño regresa, pero que esto sin duda es de las mejores experiencias de su vida.

No solo con este mensaje dejó reflexión para quienes la siguen, sino también con varias imágenes donde motivó a esas madres que deben serlo todo el día, los siete días de la semana y los 365 días del año. a ellas les habló asegurándoles que sí van a poder, que no se llenen de malas energías, que podrán con eso y más porque son seres grandiosos.

Elizabeth Loaiza también ha dejado ver esos momentos con su esposo, quien no se quiere despegar de su hija, pero no es el únicos pues sus dos perros son los guardianes de la pequeña Mía, quien hace cinco días llegó a su nuevo hogar y solo ha recibido amor de parte de todos en su familia.

Una familia completa

Elizabeth Loaiza no solo ha dejado ver sus días en esta faceta, que, si bien no es nueva, no hacía hace poco más de doce años, pues esa es la edad de su primera hija, sin embargo, lo hace muy bien a juicio de muchos y sobre todo que su hija Mía se ha robado todas las miradas por lo exótica que es con su cabello negro y sus ojos verdes o grises.

Esto, adicional a las poses que ya hace y que muchos aseguran heredó de la mamá, pero también esa confianza que se tiene a sí misma y esos juegos que ya la divierten en los brazos de su padre y en compañía de los perritos de su casa, que hacen parte importante de la familia.

