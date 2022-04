Así se veía Lina Tejeiro en su fiesta de quince años

Lina Tejeiro siempre se roba las miradas cuando publica fotografías, videos o cualquier contenido en redes sociales. Pero a ella también le gusta mostrar esos momentos de su vida que fueron especiales para ella, su familia.

Pero también esas fotos donde ella misma hace chiste, ya que aparece posando muy gracioso y además, no tenía, quizás tantas cualidades físicas como ahora. Ella las destaca, como la forma de sus cejas, y hasta reveló que usa diseño de sonrisa porque en su momento sus dientes fueron el blanco de todo su desbalance alimenticio.

Y unas de las fotografías que más llamó la atención de sus seguidores fue al verla en su fiesta de quince años. Lina Tejeiro no tenía vestido lujoso, ni peinado referente a esa fecha que celebran todas las mujeres por lo alto, y aunque se desconoce si tuvo fiesta de quince en ese estilo, ella contó que no esperaba la sorpresa, que fueron muchos amigos e invitados que no esperaba y por eso parece incluso hasta llorando en todas las fotos.

Lina Tejeiro contó que ese día fue muy especial para ella, había muchos amigos sobre todo que no esperaba ver, y recibió muchas sorpresas de su familia.

Además, se ve dejó ver en otras etapas de su vida, cuando era más joven y en muchos se le ven esos cambios que ahora ha hecho y la hacen destacar entre las mujeres más hermosas del país.

Ahora mismo, la actriz contó que se va a enfocar también en generar contenido para todas las plataformas de redes sociales en las que tiene una comunidad y además quiere generar contenido de calidad y diferente para cada uno de ellos.

