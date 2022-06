Andy Rivera impresionó al publicar fotos de su infancia junto a su papá

El Día del padre en Colombia se celebró este pasado fin de semana, y ahí muchos artistas aprovecharon para dejarle mensajes de amor a esos hombres de sus vidas, que se han convertido en ejemplos para ellos, sus padres.

Andy Rivera no quiso pasar este día por alto, por eso decidió rendirle homenaje a su padre con inéditas fotografías de su infancia, incluso sus primeros días de nacido. Esto emocionó a sus miles de seguidores, porque hizo una recopilación de él, pero también de esos momentos que ha compartido con su padre, que ha sido siempre su mejor amigo.

Andy Rivera dejó ver a Johnny Rivera en su faceta como padre, cargándolo, pero también dándole amor desde sus primeros días de nacido, pero también destacó esos momentos especiales y hasta fotografías recientes donde ambos se robaron las miradas por sus definidas figuras, que sin duda generan comentarios muy directos y románticos de sus seguidores.

“Papasito miooo FELIZ DÍA DEL PADRE Jhonnyrivera para nadie es un secreto q amas con todo tu ser, y fui yo el afortunado de ser tu hijo y crecer lleno de tu amor. Te amo y te respeto con todo mi ser. Pásala rico; que te mimen te consientan y comas dulces”, fueron las palabras del cantante urbano para su padre en la publicación donde además se dejó ver muy feliz junto a él.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos quedaron sorprendidos con las imágenes de Johnny Rivera de joven junto a su hijo Andy, sobre todo porque muchos manifestaron que a Johnny Rivera no le pasan los años y no se ve nada diferente a como está ahora.

Otros le dejaron saber que entre más le pasan los años mejor se pone y que sin duda “es un papasito”, pues en las imágenes se puede ver además la condición física el artista popular que dejó a más de uno en redes sociales sin palabras.

“Eres todo un galán, Jhonny”, “a tu papá no le pasan los años, está mejor cada día”, “feliz día a mi suegro”, “feliz día para los dos, grandes ejemplos”, “yo debería celebrar al lado de ese par, mi suegro y mi esposo”, “son una copia los dos, desde el día uno”, fueron parte de los mensajes que recibió la publicación en la cuenta de Instagram de Andy Rivera.

Andy, un papá genial

Y es que no es el único que celebró el Día del padre, pues Andy Rivera también lo es, y aunque esto le pasó muy joven, ha sabido afrontar la responsabilidad y el amor por su hija siempre es más que vidente.

Y es que, aunque el cantante urbano no tiene una relación de pareja con la mamá de su hija desde hace muchos años, ambos han demostrado que hay comunicación y respeto y que su hija es una prioridad en sus vidas. Por eso, Andy Rivera también recibió felicitaciones en su día y todo el amor de quienes lo ven como un ejemplo de la paternidad.

