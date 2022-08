Georgina Rodríguez mostró su cuerpo en la playa sin filtros

Más de tres millones de ‘likes’, tuvo la reciente publicación de la empresaria y esposa del reconocido jugador de futbol Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, donde ella decidió aparecer en la playa junto a sus hijos.

Pero la portada de esta hermosa y divertida galería empezó con una imagen de ella, tapando sus ojos y mostrando su cuerpo sin filtros ni retoques. En la imagen además se le puede ver el bronceado natural que estaba logrando, pero al mismo tiempo que no tenía ni un solo ajuste en su imagen y que se pudo ver al natural, cosa que llamó toda la atención de sus miles de seguidores en redes sociales.

“Eres hermosa”, “una diosa”, “perfecta”, fueron parte de los cientos de mensajes que además recibió la publicación donde se pudo ver acompañada de sus hijos en un paradisiaco lugar disfrutando de sus vacaciones.

Y ellos también fueron protagonistas de los comentarios y de los ‘likes’ en la publicación de su mamá, pues se dejaron ver felices, divirtiéndose y compartiendo en familia, y aunque Cristiano Ronaldo no aparece en las imágenes, más de uno destacaron la hermosa y unida familia que tienen y que demuestran ser en redes sin protocolos, sin filtros ni apariencias.

Un amor para siempre

Y es que el amor entre la pareja que conforman Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo es de envidiar para muchos, y de la mejor manera, primero, porque su historia tiene un hilo lleno de mucho amor, y porque se han mantenido con los años y cada día se demuestran mutuamente que tienen una relación más que estable y sólida.

Es por eso que una de las más recientes publicaciones de la también empresaria se pudo ver, primero que se había hecho su primer tatuaje del que muchos piensan fue en honor a su hijo, quien perdió la vida al nacer, pero que dejó a su hermana, por lo que el tatuaje que lleva Georgina Rodríguez es de un ángel con una luna en sus manos. Y aunque ella no dio más detalles todos piensan que fue para ella.

Pero, además, en sus redes sociales dejó ver que en una de sus manos decidió plasmarse un tatuaje con las iniciales de su nombre y el de su esposo, una letra C y una letra G unidos con un corazón, y a su lado, una de sus hijas, con las que dejó ver el tatuaje que a más de uno le enamoró en rede sociales porque para muchos es la forma más romántica de mostrar su amor, su relación.

“En la piel, alma y corazón”, escribió la empresaria en la imagen que compartió en sus redes sociales. Y es que vale la pena destacar que la pareja no tenía ni un solo tatuaje, incluso se sabe que Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes, siendo así hasta el único jugador o el más destacado por no seguir esta modalidad y se desconoce el por qué.