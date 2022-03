Así respondió La Liendra a quien se burló del tamaño de su miembro

Hace varias semanas, que los creadores de contenido Dani Duke y La Liendra, fueron expuestos públicamente tras vulnerarse su intimidad mediante un video que fue raptado de sus celulares y viralizado en redes sociales, con ánimos de burlar y atacar su privacidad.

Puedes leer: “Te voy a dejar como a Yeferson Cossio”, la Liendra le “tira” a Residente

Entre la polémica y posiciones dividas que desató el video, hubo una caracterísitica que los internautas no pasaron por alto y fue el tamaño de la zona íntima del cafetero, que en varias ocasiones alardeó de su tamaño, asegurando que tenía gran tamaño.

Sin embargo, en el video muchos no encontraron concordancia con las palabras del influencer y desde entonces, se han estado burlando y atacando por ello. Aunque hasta ahora Mauricio no se había pronunciado al respecto, decidió romper su silencio y dio una clara respuesta.

No te pierdas: Daiky Gamboa le jugó broma a Dani Duke con su bolso de 32 millones

Mi pene no es grande ni chiquito, pa' mí, mi pene es normal, sino que cuando la gente no lo ha mostrado, entonces todos lo tiene de 20 centímetros, ¿usted lo tiene muy grande? bueno, pague arrendo con su pene, mantenga una buena mujer con su pene, compre las cosas de sus sueños con su pene, expresó.

Sus palabras no quedaró ahí y reiteró que se siente muy contento tal cual es, ya que así ha logrado disfrutar de placenteras experiencias, que muchos no han logrado. Además, aseguró que no se anda preocupando por quien está mejor dotado que otro ya que su principal enfoque es trabajar y crecer y gracias a eso "hoy vivio como soñé a mis 17".

Lee también: La Liendra y la broma a Dani Duke para entregarle millonario regalo

No dejes de leer: La Liendra enterneció las redes con amoroso mensaje para Dani Duke

Mira también: La Liendra respondió la indirecta de Yeferson Cossio