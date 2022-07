Con su padre llorando y más, así mostró Camilo el éxito de su concierto en Madrid

El cantante Camilo Echeverry mostró a sus millones de fanáticos el exitoso concierto que tuvo en la ciudad de Madrid, España.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 27 millones de seguidores, el artista compartió un carrusel con varias fotografías y videos de lo que fue su presentación.

Camilo y su exitoso concierto en Madrid

En las imágenes se mostró en la tarima cantando junto a su esposa Evaluna Montaner y otros artistas invitados que tuvo como Alejandro Sanz.

Asimismo, mostró lo cariñoso que fue con varios de sus fanáticos, en especial con una niña que no paraba de llorar al poder verlo.

También dejó ver a sus padres muy conmovidos al verlo cumplir sus sueños, sobre todo su padre, quien no pudo contener las lágrimas al verlo en la tarima y recibir todo ese cariño de las personas.

Por su parte, el colombiano agregó en la descripción dos cosas muy importantes que ocurrieron para él en esa noche.

“Madrid! Hoy pasaron dos cosas inmensas en mi vida!

1. Que me despido de esta ciudad que ha sido como mi casa por los últimos casi dos meses con un concierto que no voy a olvidar nunca!!! Gracias por la generosidad!! El WIZINK con una tribu de más de 15.000 personas como si fuera una sola voz!! Wow wow. Y gracias a Evaluna, Dani Martín, Alejandro Sanz, Nicki Nicole por acompañarme a celebrar que el amor es la más grande de las revoluciones.

Yyyyyyy

2. Que hoy probé la mejor tortilla de patatas que me he comido en mi vida. Y para los que como yo aman la tortilla, saben que no es una cosa menor.

LOS AMO.

(Ya casi nos vemos Cadiz, Marbella y Gironaaa)”, escribió.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde lo llenaron de halagos.

“Necesito saber de donde es esa tortilla porque tenemos la misma debilidad! Te quiero Cami", "Que alegria y que orgullo mijo …!cAbrazo", "Soy un padre orgulloso de los 3", "que felicidad y orgullo verte grande", "Tan orgullosa de ti", "Eres autentico Cami!! Disfrútalo!! Ojalá el destino me vuelva a dejar disfrutar De tu arte y tú persona", "Ahhh que guapo eres camii", "Que paz me trasmites, te amo", "Verificado

Me están sudando los ojos", "Son el mejor equipo de trabajooo", "Felicitaciones por el show", "el conciertazo", "eres arte”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

