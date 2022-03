¿Irreconocible? Así lucía Aida Victoria cuando estaba en el colegio

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano compartió un retórico video desde su cuenta de TikTok, donde mostró cómo lucía cuando estaba en el colegio y cómo se ve actualmente.

En la primera fotografía se ve bastante descomplicada, con brackets y comiéndose lo que parece una arepa de huevo, mientras en la segunda, se muestra con un rostro y pose imponente y sensual, al posar con un crop top negro y posteriormente con un revelador ser con panty tipo tanga.

El objetivo del video, era mostrarle a esas personas que se burlaron de su físico en la infancia, en el mujerón que se ha convertido, esto, como dinámica en tendencia propuesta por la red social musical.

"Mira, mira de quien te burlaste, mirá de quién te burlaste vos", dice el audio, mientras muestra su transformación en una mujer bella, sensual e imponente.

Bastaron minutos para que su clip fuera replicado y viralizado por diversas páginas de entretenimiento digital, donde los comentarios de sus millones de internautas mno tardaron en llegar.

"No todo tiempo pasado fue mejor", "jajajjaja muy tierna", "siento que no cambia mucho", "los del colegio arrepentidos de ver el cacaito que es hoy", "quien hubiera sido compañero de Aida en esos tiempos no se las cree jajaja" y "hermosa igualmente", fueron parte de los comentarios.

