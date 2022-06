Laura Tobón mostró su cuerpo cinco meses después de su parto

Ya pasaron cinco meses desde que Laura Tobón tuvo a su hijo Lucca, fruto del amor entre ella y su esposo, pero al mismo tiempo también ha decidido mostrar esos cambios que tuvo en su proceso de embrazo, que, si bien lo ha catalogado como uno de los mejores procesos de su vida, también muestra esas cosas que le pasaron no tan agradables.

En su cuenta de Instagram Laura Tobón ha dejado ver en videos, en historias, en publicaciones esos cambios drásticos que dio su cuerpo y que muchos pensaron que por “ser ella” no podrían pasarle, no podría vivirlos.

La presentadora ha dejado ver cómo sus pies cambiaron de tamaño, pero también cómo subió de peso, sin perjudicar su salud ni la de su bebé, pero en comparación con su figura, sí fue un aumento grande que ha decidido dejar ver sus cambios y evolución desde que volvió a sus labores, pues su cuerpo es su principal fuente muchos de sus proyectos laborales.

Laura Tobón mostró en un principio el peso que subió en su embrazo y el tiempo que se ha tomado para recuperar su figura, y aunque ha destacado también que no es una prioridad en su vida, pues la primera es su hijo y su familia, también es de las que ha manifestado que es importante activarse, volver a esas actividades que además dejan buenos beneficios como el ejercicio.

Poco a poco

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Laura Tobón dejó ver el resultado de todos sus esfuerzos, de dedicarse si bien a su hijo, su familia y sus labores profesionales, pero también dedicarse tiempo a ella, a consentirse, a entrenar y hacer cada paso que le dan los expertos.

Por eso no dudó en dejarse ver en diminuta lencería posando en diferentes modelos para que se pudiera ver cada detalle de cómo va su cuerpo en estos cinco meses luego de convertirse en mamá.

Los comentarios no se hicieron esperar pues para más de uno, Laura Tobón es inspiración para muchas mujeres, sobre todo que están en este proceso o que apenas comienzan y piensan que no se puede, que no podrán. En ella ven ese ejemplo y esas ganas y eso para ella es muy importante y por eso también ha decidido mostrar lo bueno y lo que más cuesta pero que sí se puede lograr en el embarazo y después de él.

