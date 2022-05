Karin Jiménez mostró su figura en sus últimas semanas de embarazo

Hace varios meses ya, la esposa del jugador colombiano Santiago Arias, Karin Jiménez anunció junto al resto de su familia que estaba esperando a su tercer hijo. Y no fue solo eso, sino que además dejó saber que sería un hombrecito más para la familia, pues esta vez la niña tampoco se pudo.

No dejes de leer: Karin Jiménez reveló posibles nombres de su tercer hijo

Con el tiempo, la también empresaria ha dejado ver cómo ha evolucionado su barriga y lo poco que falta para traer al mundo al nuevo integrante de su familia. Por eso su más reciente publicación se pudo ver, no solo su avanzado embarazo, sino lo hermosa que está y lo bien que ha cuidado su cuerpo.

En un video donde apareció Karin Jiménez posando en un gran espejo, se pudo ver con ajustada lencería en tono negro y además haciendo movimientos muy sensuales con su barriga que además anunció está en las últimas semanas y eso la tenía muy feliz y tranquila, ya que Karin ha recordado que se ha disfrutado su trabajo y está muy feliz de que falte menos para tener a su hijo en sus brazos.

el video de inmediato dio mucho de qué hablar, porque sin duda sus seguidores le dejaron saber que estaba en un gran momento y que estaban felices de saber que ya falta menos para ese encuentro entre madre e hijo. Además, hubo quienes le dijeron que no parecía que estuviera en embarazo y que evidentemente quedará como si nada luego del parto porque se puede ver bien definida su figura.

Avance perfecto

Desde hace varios meses, incluso empezando su embarazo, Karin Jiménez y su esposo Santiago Arias se enteraron de que su hijo era varón, y esto gracias a un examen avanzando que se puede hacer en el exterior por medio de un procedimiento que en apenas las ocho semanas ya puede conocerse el sexo del bebé.

Ella se lo hizo y desde entonces sabe que no tendrá una niña y aunque le preguntan mucho sobre la probabilidad que hay de tener un nuevo bebé con el tiempo, Karin Jiménez ha respondido que no hay posibilidades, pues cree que no se ve criando a cuatro hijos, sin embargo, también ha dejado saber que tener solo varones ha sido una experiencia grandiosa porque es la “reina” de todos los hombres de su casa.

Te puede interesar: Así fue el lujoso bautizo de Lucca, hijo de Santiago Arias y Karin Jiménez

Mientras llega el día, en la familia ya están listos, pero sobre todo ella ya está lista y siente que cuenta el tiempo para saber que estará con su hijo y que está preparada para este encuentro, por lo que también dejó saber a sus miles de seguidores que este proceso y nueva etapa la tiene muy feliz.