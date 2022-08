Elizabeth Loaiza posó sin filtros para dar su concepto de maternidad

Casi cuatro meses han pasado desde que Elizabeth Loaiza se convirtió en madre por segunda vez, y no solo eso, sino que lo hizo doce años después, pues esa es la edad de su hija Sofía. Sin embargo, le ha ido muy bien y su pequeña hija Mía, sin duda es un milagro para ella y su familia.

Te puede interesar: La razón por la que Elizabeth Loaiza se mostró en desacuerdo con su prometido

Sí, la modelo ha dejado ver su historia y ha contado sin mucho protocolo todo lo que le ha tocado vivir desde que se enteró que tenía cáncer de útero, pero que además podían quedarse en blanco sus ilusiones de volver a ser madre. Pero superó el cáncer y además pudo traer al mundo a una niña sana y fuerte que se ha convertido en su motor.

Pero muchos creen que por ser ella y ser madre tiene muchas personas que la ayudan, que la niña no la atiende ella y que muchas cosas de madre no las hace sola, y se equivocan. Por eso, en su cuenta de Instagram en más de una ocasión ha dejado saber que es un proceso complicado, sobre todo doce años después, pero sin duda de los más hermosos.

En su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, incluso, Elizabeth Loaiza dejó ver una de sus facetas favoritas junto a su hija, la lactancia y aunque destaca que no ha sido fácil, así como muchos de los procesos que ha vivido con ella, se los ha disfrutado, tanto que quiso dejar consejos a esas madres que piensan que no podrán, que no es fácil y que solo algunas tienen “privilegios”.

“Ser mamá: Empezaré por decir que es maravilloso. Desde pequeña siempre quise ser mamá de muchos. Me encantan los niños y soy muy maternal. Respeto a las que siempre han pensado y decidido NO SER MADRES”, destacó Elizabeth Loaiza en su escrito muy amplio sobre la maternidad.

Te puede interesar: Elizabeth Loaiza desempolvó fotos de su infancia y la compararon con su hija

Y destacó además que los cambios a los que una mujer se enfrenta por ser madre son grandes y todas lo viven, en diferentes escalas, pero lo viven. “La verdad uno como mujer al tomar la decisión de traer a alguien al mundo, se enfrenta a significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos. Los cuales pueden desencadenar en depresión post parto”.

“Y al pasar los días se va destruyendo un poco más: Ya no son solo los cambios del cuerpo, la piel flácida, las manchas en la cara y algunas partes del cuerpo, sino qué hay que sumarle las ojeras, el no poder dormir muy bien, la irritabilidad que esto produce, etc.”, dijo la modelo en su publicación donde apareció sin filtros amamantando a su hija.

Una mamá sin filtros

Elizabeth Loaiza resaltó que no es fácil, pero que la paciencia todo lo puede, y sobre todo si es por los hijos. Puso ejemplos reales que no solo ha visto y le han contado, sino que también los ha vivido en sus dos momentos de la maternidad, sobre todo cuando están pequeños. Pero de ahí resaltó varias cosas.

“Pero ¿saben una cosa?. Maluco también es bueno. Todos los sacrificios que uno haga por ellos se van a ver reflejados cuando crezcan y esa será nuestra recompensa: Ver nuestros hijos grandes y bien criados. Así que, ya que tenemos el privilegio de ser madres, tratemos de hacer la tarea bien”.

Por eso no solo dejó esas palabras sino también fotografías, que para ella son el mejor ejemplo de una maternidad real, del corazón y por los hijos. “No hay mejores fotos para mostrarles la maternidad, que unas fotos sin filtro, con ojeras, con bolsas en los ojos, con manchas, con bastante cansancio encima y dando tet*”.

Te puede interesar: Elizabeth Loaiza publica video que deja en evidencia el carácter de Mía