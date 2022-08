Carlos Vives: 61 años siendo vallenato, inspiración y leyenda viviente

Hace varios días el cantante colombiano con reconocimiento internacional, Carlos Vives llegó a sus 61 años de edad y más de uno en redes sociales no lo podía creer. Y es que como dicen por ahí, “está como el vino”, y al parecer no hay fallas en esta lógica, porque con los años el cantante se ha convertido en un referente de todo, para todos.

Y quizá lo que ha hecho que muchos en redes sociales hablen de la edad de Carlos Vives y no se pueda creer, es porque su físico, sobre todo se ha mantenido en el tiempo, y para muestra sus grandes conciertos donde se pone la diez y lo deja todo: baila, canta, interactúa y tiene una energía que es imposible de no contagiarse, de no bailarla hasta que ya no se pueda más, es decir hasta que la gota sea fría.

A esto se le suma que siempre está vestido con elegancia, pero también con ese toque especial que lo ha caracterizado desde los 90, cuando ya, según él, le decían la “leyenda viviente”. Y es que tiene hasta evidencias en sus redes sociales de esos momentos gloriosos que ha vivido durante toda su carrera y que hacen que muchos se sientan más fanáticos que nunca de su música, de su talento, de su amor y entrega en el escenario y que para más de uno sea un referente musical que abandera el objetivo de no dejar morir ninguna tradición folclórica colombiana.

Y es que, durante toda su vida, el samario ha hecho cientos de gestiones por la música, pero también por el amor, el amor que nace del corazón y que no muere jamás, por las personas, por la gente, por el país, ese que ha decidido llevar a cada rincón donde se presenta y poner el tricolor en lo más alto. Y lo ha cumplido.

Y es que han sido 61 años de vida, gran parte de ellos sobre un escenario, incluso delante de una pantalla porque en más de una ocasión, Carlos Vives fue el galán de las noches colombianas, y aunque ya no lo hace, todos recuerdan sus pasos por ahí, pero sobre todo se apoyan de esto para asegurar que de ‘La Gota Fría’, a su más reciente éxito musical ‘Cumbiana’, no, no le han pasado los años.

Y aunque Carlos Vives es eso, vida, alegría, música y folclor, también se sabe que es lucha por su gente, que se ha expresado cuando ha sentido la necesidad y que además ha dejado saber el infinito amor que siente por los suyos, y no solo por quienes lo rodean, sino por esos colombianos, que, como él, son ejemplo para muchos más.

Carlos Vives ha tenido la dicha de estar en lugares, en momentos y con personas especiales. El cantante colombiano ha podido compartir con otros grandes que lo hacen más grande, pero que nunca le han hecho crecer la visión y la forma en la que ve la música y su poder ante el mundo, y esta será para siempre su mejor arma.

61 años de creer que todo es posible

Sí, son 61 años de vida de Carlos Vives, y esto sin duda debe ser una celebración de días, o de meses, porque ha sido un referente para muchos en la música, ha sido un maestro, una guía, pero también un artista que se admira a lo lejos mientras hace arte con su voz.

61 años de vida, muchos de ellos rodeados de su Santa Marta, su mayor inspiración. 61 años de vida, muchos de ellos envueltos en el amor de su familia, de su esposa, de sus hijos. 61 años de vida, muchos de ellos siendo sin duda vallenato, inspiración, y una leyenda viviente.

