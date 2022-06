¿Con detectives? Así habría descubierto Shakira la infidelidad de Piqué

La oficialización de la ruptura entre la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar por las supuestas razones que habrían conducido a la separación (una presunta indifelidad por parte del futbolista del Barcela F.C.) y las repercusiones que vendrán después para los socialities.

Recordemos que los rumores de una separación se hacían cada vez más fuertes y fue por ello que la colombiana se vio motivada a dar un comunicado oficial por medio de la agencia que la representa, para acabar con el voz a voz de desinformación que circula mundialmente y para pedir respeto por el duelo que están viviendo como pareja, dejando claro que ellos quieren respetar su privacidad sobre todo, por el bienestar de sus hijos.

Recordemos que antes de hacerse pública la separación, se conoció que el deportista estaba viviendo nuevamente en su apartamento de soltero, donde los planes alegres habrían intensificado. Fue por esto, que la colombiana se habría visto motivada a contratar un grupo de detectives privados para seguir los movimientos del padre de su hijo, descubriendo así la supuesta infidelidad, según lo afirmó un medio especializado internacional: "El Gordo y la Flaca" de Univisión.

Fue así, como posteriorment este grupo de investigadores habría abusado de la confianza de Shakira y faltado a su profesionalismo, divulgando imágenes exclusivas a diversos medios de comunicación, que al parecer, habrían pagado por dicho material.

Entre las noticias que tambi9én se conocieron de boca de estos trabajadores, es que el material completo que prueba la presunta infidelidad de Piqué con una modelo, están por completo en manos de la cantante, quien seguramente velará para que no salgan a la luz, por el bien de ella y sobre todo, por el de sus hijos.

"Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué", aseguró el paparazzi, Jordi Martín.