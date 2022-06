Así fue el momento en que Karol G y Anahí se conocieron

Las cantantes Karol G y Anahí han sido tendencia en redes sociales luego de su sorpresiva presentación juntas en medio del concierto de ‘la Bichota’ en México.

Las dos subieron al escenario a interpretar la exitosa canción “Sálvame” de la agrupación RBD, que se hizo popular por la telenovela juvenil “Rebelde”.

Si bien, millones de fanáticos no han parado de reaccionar y hablar por su show, por medio de sus redes sociales, ambas han revelado lo mucho que marcó esta presentación en sus carreras.

La artista mexicana, que ha estado por varios años alejada de los escenarios, compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, un video en el que resumió cómo fue su experiencia antes y durante su presentación con la intérprete de “Tusa”.

Allí reveló el momento exacto en el que ambas se vieron personalmente por primera vez.

Karol G y el emotivo momento en que se conoce con Anahí

En la grabación se ve a Karol G llegar al camerino de Anahí muy emocionada tras conocer a una de sus ídolos.

“OMG mira por favor por lo que me puse, me puse la estrellita (señala la frente) ¡ay no estoy súper emocionada! Yo te voy a decir una cosa, te vas a dar cuenta como eso se va a caer, hemos hablado de eso todo el tiempo, desde que empezamos el tour, va a ser una locura, va a ser más de lo que creemos que va a ser, vamos a romper horrible”, le expresó la paisa, mientras Anahí también se mostraba muy privilegiada de poder conocerla.

La mexicana también le expresó su agradecimiento por la invitación que le hizo.

“Ay no Karol, es un honor para mí, llevo once años sin subirme a un stage, estoy muy emocionada”, le dijo.

Posteriormente se dejan ver en ensayos y minutos antes de salir a la tarima, asegurando que dará todo de ella.

“Yo no sé en qué momento me metí en esta, ahora a dar el corazón entero, no hay de otra, si ya te vas a aventar, aviéntate con ganas”, mencionó.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde las llenaron nuevamente de halagos por esa gran sorpresa que les dieron a sus fanáticos.

“Dos reinotas juntas", "esto es insuperable", "pero que es esto tan espectacular, las amamos", "mi dos iconos musicales, por a las únicas que las he escuchado por horas, días y años, deberían ser mejores amigas por siempre jajaja esto queda para la historia", "este día nos salvaste a todos", "cómo se te ocurrió pensar que la gente no iba a responder si marcaste a una generación entera a nivel mundial", "eres luz en el mundo , me dio mucha felicidad y nostalgia verla en el escenario, te amamos siempre serás nuestra MIA, gracias Karol G por esto tan mágico", "linda", "qué lindo", "te amamos vuelve yaaaa a los escenarios", "yo todavía sigo llorando jajaja", "gracias Karol G por este momento único", les comentaron sus fanáticos.

