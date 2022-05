Hija de Martín Elías celebró sus siete años con tierno video

La hija menor del cantante vallenato Martín Elías, Paula llegó a sus siete años de vida, y lo celebró de la mejor manera.

En redes sociales, su mamá dejó ver un tierno video donde ella deja los seis años, y le da paso a uno más de vida y con un globo enorme del número siete, y con una torta con sus velitas, Paula se emociona de cumplir años.

Además, su mamá no dudó en dejarle sentidas palabras a su hija y recordarle cuánto la ama, lo valiosa que es en su vida y lo especial que es esta fecha para ella.

“Hija de mi te desee con mi alma y hoy eres mi mayor bendición, mi regalo de Dios y el recuerdo más hermoso que tengo de tú padre. Hoy le pido a Dios que te guarde en todos tus caminos, que te guíe en cada uno de tus pasos y bendiga tu siempre. Gracias porque en muchos momentos de mi vida, fuiste tú la única razón que tuve para seguir aquí. Me has hecho fuerte y me has enseñado a seguir luchando por tus sueños y por los míos. Que sean muchos más a mi lado”, expresó la mamá de la pequeña, Dayana Jaimes en su cuenta de Instagram donde de inmediato no se hicieron esperar.

Luego, en sus historias de su cuenta de Instagram, dejó ver varios momentos emotivos en el cumpleaños de su hija. Primero ambas esperando la media noche para celebrar la vida de Paula, luego decidió dejar ver fotos del parto, donde se puede ver a su papá Martín Elías junto a ella, muy emotivo, llorando al ver a su segunda hija, pero la primera y única niña que tuvo con su esposa, Dayana Jaimes.

Al mismo tiempo Dayana Jaimes mostró todo lo que había hecho para sorprender a su hija, como una fiesta sorpresa donde toda la temática era de un salón de belleza que llevaba su nombre y había una decoración especial hasta con su rostro.

A esta gran celebración asistieron las amigas de las niñas, sus madres y todos disfrutaron hasta de un show musical de la película Encanto que las dejó enamoradas y muy felices de poderlo ver tan cerca en el cumpleaños de la pequeña Paula, quien además se mostró feliz, contenta en todo momento además por las sorpresas, los regalos y todo el cariño que recibió de su familia, pero también de los seguidores y fanáticos de su papá.

