"Mi primer amor era colombiano”, así fue el concierto de Rosalía en Bogotá

La cantante Rosalía deleitó a miles de fanáticos con su presentación en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá.

La artista paseó por algunos lugares de la capital antes de su show y una vez llegó su concierto logró enamorar aún más a sus admiradores.

En medio de su presentación, la española les confesó a los asistentes que su primer amor había sido colombiano.

“Tengo una pequeña confesión. Esto es algo que nunca he explicado, nunca hasta ahora, y es que mi primer amor era colombiano. Voy a mantener el anonimato, pero era de aquí, tenía unos ojos verdes increíbles y pues no sé yo, pero me pregunto él qué debe pensar ahora. Yo creo que se arrepiente”, expresó entre risas.