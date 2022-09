Lina Tejeiro hizo reveladoras confesiones de su noviazgo con Carlos Torres

En la actualidad, unos de los actores más reconocidos en Colombia son la llanera Lina Tejeiro, quien goza de gran popularidad en la pantalla y en redes sociales tras varios papeles en televisión y el actor barranquillero Carlos Torres, quien se cataloga como uno de los actores más populares en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo.

Aunque para algunos sea sorpresa, hace algún tiempo la talentosa actriz Lina Tejeiro y el reconocido actor Carlos Torres mantuvieron una relación por más de un año, cuando los dos empezaban su camino en la televisión nacional.

Precisamente, en una reciente conversación a través de un Live con el ex protagonista de novela Omar Vásquez, la actriz dio algunos detalles inéditos de su noviazgo con Carlos, a quien calificó como su primer amor.

Uno de los primeros temas que tocaron en la conversación fue acerca del primer amor en la vida de la actriz, haciendo que ella revelara que había sido un hombre de origen costeño, sin embargo, ante la insistencia de Omar, Lina decide expresar que le da pena revelar su nombre porque ya varias veces lo había dicho.

Yo ya estaba en Bogotá y lo primero que probé fue costeño. Hoy en día con el tema de la privacidad de las personas, yo ya lo he dicho muchas veces y decir el nombre de él me da pena con él ponerlo en esto.

Sin embargo, Omar le pregunta con nombre propio sobre su relación con el actor, pero indagándole por su primera vez en tener intimidad con alguien, a lo que Lina en principio evade, pero al final revela que fue con Carlos también.

Tras la reveladora respuesta de Lina, Omar decide pedirle detalles de esa primera vez y de cómo la había tratado Carlos, ante la pregunta, Lina no dudo en contestar con total sinceridad y expresar que para ella Carlos era un caballero.

Tras confesar que para ella el actor era alguien guapo, caballero y casi perfecto, Omar le indaga sobre el motivo de su ruptura con él, pues, como ella se refería a él se veía que su amor fue algo importante en su vida, sin embargo, Lina le contesta que, aunque fue algo bonito, sucedió cuando eran demasiado pequeños para verse en algo a futuro.

Al ser indagada si se arrepiente de haber terminado con alguna de sus exparejas, la actriz revela que "no", porque en su momento le han dejado alguna enseñanza, y además saca pecho de que todas sus exparejas son hombres reconocidos y talentosos.

Todos mis exnovios son súper populares (entre risas) no me arrepiento de haber dejado a ninguno y me encanta que les vaya tan bien.

En todo esta indagación sobre su relación con Carlos, surgió la pregunta de si creería que en la actualidad podrían llegar a tener algo de nuevo con el actor, algo que la actriz contestó que ve difícil, pues, han pasado muchos años, ya no son los mismos, ahora cada uno tiene sus parejas y ya no se hablan.

No sé, es muy difícil decirlo porque uno cambia y nosotros fuimos novios hace muchos años y yo soy otra persona hoy en día, de pronto le caiga bien o mal. Ya no nos hablamos, sin embargo, si nos vemos nos saludamos, no hay odio, ni rencor, pero no somos íntimos o amigos, no sé que es de su vida.