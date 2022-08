La Segura dejó ver la falta que le hace su novio con esta imagen

La relación que empezó la influenciadora, Natalia ‘La Segura’ con el también influenciador Ignacio Baladán ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque ella viene pasando por un proceso personal y profesional muy complicado.

Es por eso, al verla muy feliz y enamorada, que sus miles de seguidores no han dudado en hacerle saber lo felices que están por ella y por todo el amor que está recibiendo de parte de su nuevo amor. Y es que además ella se ha encargado de mostrar todos esos momentos románticos que viven juntos y lo felices que están.

Pero hay un detalle en la relación que ella ha querido ver como mínimo y no ha destacado, y es que el influenciador Ignacio Baladán des de origen uruguayo, pero además tiene trabajos y compromisos en varios países y eso hace que su relación no sea del todo en persona, sino más bien a distancia y aunque esto no ha sido impedimento, ella se siente muy feliz con él, lo cierto es que hay días en los que manifiesta su añoranza por su novio.

Eso pasó en una de sus más recientes historias, donde quiso dejar claro, que, aunque sí, no pasa mucho tiempo con su novio por temas personales y profesionales, la distancia no es impedimento para el amor, mucho menos para amarse, pues según ella y la imagen que dejó en sus redes, se puede amar de miles de maneras sin necesidad de estar presente.

En la imagen además se puede ver a dos personas separadas pero unidas por las imágenes de un teléfono celular, como descubriendo su realidad. Además, ella dejó las iniciales de su pareja en esta foto para dejar destacado que sin duda es un mensaje para él y todo lo que viven pese a la distancia.

Un amor sólido

Muchos en redes le han dejado saber que no es fácil una relación a distancia, pero ella también ha dejado saber que están muy bien, que todo van tomando forma y que están en un gran momento de la relación y que poco a poco se pueden ir definiendo cosas.

Sin embargo, La Segura también ha dejado saber que de ambas partes las familias los aman, que eso les da seguridad en todo y que además Ignacio estaría por regresar a Colombia por compromisos personales y celebraciones que vienen en las que ella desea estar acompañada de él.

