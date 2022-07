Daniella Álvarez mostró cómo disfrutó de su viaje a Europa sin poder caminar

La modelo Daniella Álvarez mostró a sus millones de fanáticos cómo logró transportarse en Europa de manera eficiente de manera autónoma y sin tener que caminar debido a la lesión que se hizo en su pie.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, la exreina compartió un video en el que mostró varias imágenes de cómo logró desplazarse en su reciente viaje junto a su pareja, el actor Daniel Arenas.

Allí no solo se mostró sobre una scooter, sino que además reveló parte de los sorprendentes paisajes que logró disfrutar.

Daniella Álvarez habló de cómo fue transportarse en Europa

“Tenía susto de viajar sin poder caminar por la herida en mi pie derecho y sin imaginarlo 4 horas antes de montarnos en el avión apareció LA SCOOTER! Y WOW!! He rodado en esta máquina como ustedes no lo imaginan. Subo y bajo rampas, cruzo calles, entro en todos los ascensores, quepo en todas las puertas, puedo andar sobre diferentes tipos de piso, me siento en cualquier restaurante y simplemente cierro mi scooter y la pongo al lado mío, subo y bajo del tren llevando mi scooter como una maleta más, es ligera! se abre y se cierra sola, ando aproximadamente 18km con full batería, se recarga con solo enchufarla un par de horas, puede viajar en el avión y lo mejor: MI AUTONOMÍA.

(…) Para personas con movilidad reducida, para adultos mayores o para todos los que la necesiten se las recomiendo!”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por ser tan resiliente y nunca ponerse excusas.

“No HAY EXCUSAS PARA Creer que el mundo se para por las tribulaciones que trae la vida!!!! DIOS ES BIENO. Y siempre va a mandar la forma para que logres lo que TU CORAZÓN DESEA”, “Me encanta”, “Bárbara!! A ti lo único que te queda grande es la talla xl", "Guerrera, ejemplo para muchos Dios te siga bendiciendo", "Qué inspiración eres Daniela. Be Strong. Somos guerreras de Dios", "Me encanta tu poder de motivación. Te amooooo he llorado contigo, me he alegrado contigo y no hay persona que le hable de ti. Y les enseño tu fortaleza. Eres ejemplo de que no hay obstáculo para hacer lo que se quiere. Guerrera soy tu fan. Dios te bendiga siempre. Espero un día poder conocerte”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

