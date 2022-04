Así desfiló Luisa Fernanda W con pequeño vestido

La creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W dedicó gran parte de sus historias de este miércoles para relatar que últimamente está pasando por una etapa donde no le gusta salir de su casa, pero que ella nunca ha sido así, ya que siempre le ha gustado muchos salir, interactuar con otras personas divertirse, etc.

Puedes leer: Esta es la foto del día que Luisa W y Pipe Bueno se hicieron novios

Tras una extensa reflexión y charla con sus seguidores al respecto, la paisa tomó la decisión de dedicarse tiempo y minutos después, se mostró haciendo maleta para viajar junto a su pequeño.

"Hoy decidí salir, emporderarme, osea, no más encierro y me traje la amiga más...bueno, no me la traje porque ella vino a trabajar, me traje a la amiga más desatinadita de todas...te ves tan linda", dijo Luisa mientras se grababa junto a Marilyn Oquendo.