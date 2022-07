Violeta Bergonzi enterneció con la celebración de los 5 meses de su hija

Violeta Bergonzi se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas en la vida de una mujer, esa de ser mamá, en la que el cuerpo, la mente y la naturaleza se unen para formar y posteriormente dar a luz a un nuevo ser que se aventurará en este mundo llamado planeta tierra.

La presentadora de Buen Día Colombia no ha parado de disfrutar y presumir esta etapa en su vida, desde antes del nacimiento de la pequeña Alicia, Violeta compartía varios momentos en donde se observaba su gran emoción, expectativa y alegría junto a su prometido, el empresario Hernando Duque.

Desde la llegada de la bebé, las muestras de amor en redes sociales han ido en aumento, pues a través de diferentes publicaciones la presentadora se ha encargado de ir mostrando parte del crecimiento de Alicia y enternecer a sus seguidores con momentos inéditos de la pequeña.

Una de las costumbres que ha tenido Violeta y su prometido es celebrar mes a mes la fecha de nacimiento de bebé, por eso, en redes sociales han compartido videos, fotos y profundos mensajes para celebrar la vida de su adorada Alicia.

Violeta Bergonzi celebró los cinco meses de Alicia

La presentadora compartió un tierno carrete de fotografías en donde la pequeña luce una fantástica pinta en donde el color rosado es protagonista, pero donde los gestos y la ternura de la bebé se roban todas las miradas.

Aparte de las tiernas fotografías, la talentosa presentadora quiso compartir una anécdota con respecto a un objeto dentro de las fotografías, aunque puede parecer decoración, hay un oso que aparece en casi todas las fotografías, este tiene un gran valor sentimental para Violeta, pues según contó en el mensaje, este objeto lo había guardado desde el descubrimiento de sexo de la bebé, cuando tenía 5 meses de embarazo.

Por eso, decidió aprovechar los 5 meses de nacida de Alicia para mostrarlo a sus seguidores y hacer de este objeto algo memorable en sus vidas, pues ella expresó que, aunque parezca "cursi" es un sentimiento indescriptible.

5 meses de vida y amor. El osito que está ahí lo tenía guardado en la nevera! Fue el osito del pastel del “gender reveal” (revelación de sexo) de Alicia. Tenía 5 meses de embarazo y hoy Alicia tiene 5 meses de vida! Soy muy cursi yo sé pero es que cada segundo es especial y su vida cambió la mía para siempre.

Sus seguidores derrocharon de ternura

Este video sin duda conmovió de inmediato a sus más de 432.000 seguidores, quienes expresaron su ternura hacía la bebé y su sorpresa por lo gran que está, asimismo, felicitaron a la presentadora por cómo está llevando su etapa de mamá primeriza.

"Esta hermosa y gigante; que belleza de princesa me muero; que princesa más hermosa; preciosa tu bebita, Dios la bendiga; es una muñeca hermosa; no eres cursi, solo una mamá que ama dar vida; me la como a besos; hermosa igual que la mamá; los hijos son la mayor bendición de nuestra vida; algunos no entienden ese sentimiento; Violeta me encanta tu chispa en el programa; no es cursilería es amor, es eso bello que despiertan ellos en nosotras". Fueron algunos comentarios destacados del post.

