Así celebró Andrea Tovar el aniversario con su esposo

La exreina Andrea Tovar celebró su sexto aniversario con su esposo el futbolista Julián Guillermo en un romántico plan en Santa Marta.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la modelo compartió una fotografía de los dos posando con un sorprendente atardecer detrás.

Con dicha instantánea aprovechó para dedicarles amorosas palabras en su día.

“Hace más de 6 años, tú y yo decidimos unir nuestras vidas y ser mejores personas para nosotros y para nuestra familia y darnos detalles que solo tú y yo conocemos. No somos iguales en muchas cosas, pero lo que nos une es este hermoso amor que nos tenemos. No pretendo cambiarte ni a ti ni a mí, pero estaré aquí para animarte a ser tu mejor versión y sé que tú harás lo mismo. para mí. Te amo Julián Guillermo! Que gran hombre tengo a mi lado, sabemos que no necesitamos un día especial para celebrarlo pero este es un día especial !”, escribió en la descripción de la publicación.