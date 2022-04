Arcángel respondió a las críticas de cantante venezolano

Hace varios días, el cantante urbano, Arcángel, decidió fijar posición, ya que se rumoraba que él estaría en Venezuela dando un show musical, por lo que respondió que no se daría y que él no pisaría el país vecino hasta que el presidente actual abandonara el poder, para él, hasta que Venezuela sea libre.

Este comentario generó polémica en redes sociales, porque si bien muchos de sus fanáticos radicados en este país, esperaban que fuera cierto lo de su presentación, algunos decidieron manifestarse en contra de sus palabras.

Ese fue el caso del cantante de merengue, el venezolano Omar Enrique, quien no dudó en salir a responder sus palabras, asegurando que Arcángel solo iría a Venezuela cuando esté en bastón, porque en ese momento, quizás, el presidente actual ya no esté.

Aseguró también que nadie quería verlo, y que no hacía falta que vinera a Venezuela, que en el país había mejores cantantes que él, visitando y dando conciertos.

Ante esto, el cantante urbano hizo un en vivo en su cuenta de Instagram, donde decidió responderle al cantante que se denomina, “el príncipe del merengue”, y de esto se tomó Arcángel para preguntarle quién le había puesto ese nombre. Y como si esto fuera poco, le resaltó que lo que él cobra por un concierto o presentación, solo lo haría él, si tocara o se presentara en más de 400 bodas, bautizos, etc., es decir, que tendría que trabajar mucho más para hacer lo que él puede ganarse en poco tiempo.

En el en vivo, Arcángel tuvo el apoyo del público que lo sigue y de varios venezolanos, quienes consideran que Omar Enrique no debió referirse de esa manera ni generar esos comentarios. Lo cierto es que lo hizo, y que Arcángel no dudó en responderle.

También se conoció que, en el video, Arcángel le hace saber a Omar Enrique quien, en su momento, al parecer había comentado que él no está ni siquiera entre los 20 mejores artistas urbanos, “yo no estoy entre los 20 mejores, estoy en la lista de los mejores reguetoneros de la historia”, sentenció el artista.

Vale la pena destacar que ante este en vivo que hizo el artista de talla internacional no se ha conocido que Omar Enrique se haya pronunciado. Sin embargo, muchos de quienes se activaron al en vivo de Arcángel aseguraron que hace muchos años Omar Enrique no “pega” una canción en su país, y que muy no comprenden por qué decidió responderle a Arcángel de esa forma, ya que también lo insulta, y hace comentarios que para muchos estuvieron fuera de lugar.

Lo cierto es que en ese mismo video en vivo que hizo el artista por su cuenta de Instagram, dejó saber a todos los venezolanos que los ama, los respeta y que sí quisiera visitar el país, que no lo harpa en las condiciones políticas en las que está. Además, siguió comentando y hasta comparando a Omar Enrique con otros artistas que, a criterio de Arcángel, han sonado en algún momento por la forma en la que logran tener los accesos con las personas del medio.

