La mala reacción de Anuel cuando Dj puso"Mamii" de Karol G

En los últimos días el nombre de Anuel AA se hizo nuevamente viral, tras protagonizar una agresión contra el Dj de una discoteca, por haber puesto la icónica canción "Mamii", de su exprometida Karol G, quien presuntamente dedicó sus rimas al puertorriqueño.

Como se puede evidencar en el clip, el cantante entró a la discoteca en compañía de su esposa: Yailin La Más Viral y y por ello, el gesto del Dj habría duplicado su enojo.

Antes que la canción sonara, el interprete de "McGregor" se mostraba muy afectuoso con su pareja, sin embargo, bastó con que comenzará el nuevo éxito de la colombiana junto a Becky G, para que exteriorizara su enojo, golpeando con un hielo al Dj, que hasta después de la fiesta, se dio por enterado que el golpe con el hielo en su cara, había sido enviado por Anuel.

Ante esto, el dj se pronunció asegurando, que nunca puso el sencillo con intención de incomodar a nadie, sino que era el mismo público que pedía con reiteración la canción y su trabajo es complacer a los clientes. Además, contó que dedicó gran parte de su repertorio a poner canciones del boricua y hasta de la misma Yailin.

No es nada ue yo planié, él llegó de sorpresa y yo lo vi y empecé a tocar toda la música de él, toqué como 15 canciones de él, una seguida de la otra y puse también la canción de Yailin pero el público me estaba pidiendo "Mamii" y la gente es la que manda, yo como Dj no puedo defraudar la gente...ofendí a Anuel pero no fue mi intención, yo lo que hice fue poner música.