Anuel mostró la persona más importante de su vida y no es Yailin

El cantante puertorriqueño Anuel AA se apoderó durante las últimas horas de los titulares internacionales al hacer una inédita publicación con quien sería una de las personas más importante de su vida. Esto, a juzgar por el magno mensaje que escribió en el pie de la fotografía.

"ESTO VALE MÁS QUE CUALQUIER PREMIO QUE EXISTE!!!!!!!", escribió el interprete de McGregor en su copy.

Al leer la descripción muchos pensaron que podría tratarse de su ahora esposa, la también cantante dominicana Yailin la Más Viral, con quien actualmente vive un intenso matrimonio, protagonizado por sus excentricidades, extravagantes muestras de amor y una que otra polémica en la que se ven envueltos.

Sin embargo y como se puede apreciar, se trata de un pequeño que posa a su lado, a quienes muchos se atrevieron a confundir con su hijo, por el profundo amor y admiración que se puede interpretar en el mensaje consignado para acompañar la instantánea, ya que se atrevió a decir que la compañía de este, era mucho más importante para él, que cualquier galardón existente.

Fue así, como las posturas divididas en redes no se hicieron esperar, recordándole que a quien debía presumir de tal manera debía ser a su hijo Pablo y otros, asegurando que su propia esposa podría estarse sintiendo celosa por tales palabras.

"y tu hijo?", "mejor preocúpese por los niños que viven en la calle, no tiene ropa ni comida no por un niño que tiene para vivir tu vida y la mia", "Y la foto con Pablito para cuando?", "Y donde están sus hijos , esos si valen más y jamás los ves", "Yailin llorando porque valoran más a un niño X que a ella misma jajaja", "Yailin esterándose que no es la persona más importante en la vida de Anuel", "le el niño de mi Rafael #LAPALMILLA @anuel los verdaderos gallos" y "Sacate fotos con tu hijo rey", fueron algunos de los comentarios.

Relación entre Anuel AA y Yailin la Más Viral

Recordemos que la pareja conformada por Anuel AA y Yailin la más Viral dieron una gran sopresa mediática al llevar a cabo su matrimonio por lo civil, el pasado 10 de junio. Tras esto, los recién casados se fueron a disfrutar de una fiesta privada entre los amigos y los familiares más cercanos.

Sin embargo, dejaron claro que en poco se vendrá su boda por la iglesia, donde sellarán su amor dando el "sí" ante los ojos de Dios, por lo que sus millones de fanáticos están expectantes a cuándo se llevará a cabo.

Recordemos también que la relación entre ambos se ha dado de manera muy precipitada, por lo menos públicamente, ya que el interprete a pocos meses de haber oficializado su ruptura con la colombiana Karol G y a pocas semanas de haberle llegado de sorpresa al escenario, salió a presumir públicamente a su novia, a quien rápidamente le propuso matrimonio.

