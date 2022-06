Anuel AA mencionó a Karol G en su concierto y después a Yailin

Desde hace varios meses que se confirmó la ruptura oficial entre los cantantes de música urbana Anuel AA y la colombiana Karol G, quienes tras varios años de relación y estar comprometidos a casarse, se dejaron sin exponer públicamente las razones.

Tras esto, las esperanzas que volvieran a estar juntos permanecían latentes, por el gran amor que se tuvieron y por las muestra de amor que especialmente Anuel seguía teniendo hacia ella. Sin embargo, a tan solo unas semanas de llegarle de sorpresa al escenario, el boricua oficializó su noviazgo con la también cantante y rapera Yailin la Más Viral, con quien hace tan solo unos días dio el "sí" en la vía legal, tras casarse por lo civil.

Anuel mencionó a la "Bebecita" en pleno concierto y se rectificó rápidamente

Pese a ello, el cantante parece no haber olvidado del todo a la interprete de "Mamiii" ya que en uno de sus más recientes conciertos, la mencionó en pleno escenario, tratando de rectificarse rápidamente y mencionando después a su actual pareja. Sin embargo y como es habitual en estos casos, la escena quedó registrada y hoy da bastante de qué hablar.

"¿Donde están todos los que aman a "La Bebeci...bebecitaaa", dijo el boricua, quien rápidamente lo arregló haciendo alusión a su ahora esposa, "dónde están los que gritan por la Chivirika".

Como era de esperarse, los internautas no pasaron por alto el detalle y rápidamente reaccionaron en posturas divididas. Unos, normalizando el video y pidiendo respeto por su nueva relación y otros, afirmando que nunca podrá olvidar a Karol, quien fue el gran amor de su vida.

"Dejen que el sea feliz, no siempre todo es como ustedes quieren, el ya está feliz y casado con otra mujer, no sufran tanto", "obviamente nunca la va a olvidar, ni estando casado podrá sacarse a Karol de la mente, una verdadera mujer", "puedes comerte a otra pero estás pensando en mi, cuanta razón tenía Karol", "no la ha superado" y "perdió el verdadero amor por una mujer que solo se lo hace rico", fueron algunos de los comentarios.

