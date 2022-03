Anuel afirmó que aún tiene el tatuaje de Karol G y le dedicaría rimas en su sencillo

Desde hace varias semanas que se conoció públicamente que el cantante puertorriqueño Anuel AA se había dado una nueva oportunidad en el amor con la también cantante dominicana Yailin La Más Viral. Con esto, se apagaron todas las esperanzas de volver a verlo junto a la colombiana, Karol G.

De hecho se conoció que se borraría los tatuajes en honor a su expareja, sobre todo, el retrato que plasmó de los dos en su espalda. En las últimas horas, las dudas sobre si lo borró realmente se hicieron latentes, ya que a juzgar por su más reciente lanzamiento McGregor, este seguiría marcado en su piel.

"Yo soy tan hijo de %&/ que aunque ya no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borra'o...", fraseó el artista, mientras se denota el tatuaje en su espalda.