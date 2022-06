Así disfrutan Anuel AA y Yailin de sus vacaciones en la playa

Los cantantes Anuel AA y Yailin ‘la más viral real’ mostraron a sus millones de fanáticos lo mucho que disfrutan de su relación.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, mostraron que se encuentran en medio de unas merecidas vacaciones en la playa.

Aparentemente, sería en Miami, Estados Unidos, donde residen, disfrutando de los días de verano o en alguno de los países de origen de los dos, Puerto Rico o República Dominicana.

Anuel y Yailin en vacaciones

Ambos se dejaron ver disfrutando de un paseo en moto acuática, destacando lo bien que va su romance, pues desde hace algunos días no se habían dejado ver juntos en redes sociales.

De inmediato sus seguidores comenzaron a reaccionar, algunos elogiándolos y otros criticándolos, asegurando en especial, que sigue repitiendo con la dominicana todo lo que hacía con su expareja, la artista Karol G.

“Hace lo mismo que hacía con Karol, pero de manera chiveta", "todo lo que hizo con Karol lo hace con ella no está siendo original con ella así no", "¿pero viene la boda o no viene?", "el dolor del género", "comenzó la función de payasos", "qué vida el amor y que muera el odio, amén", "siempre hace lo mismo. Anuel tienes que estar un poco más original", "Lo mismo que hizo con Karol", "podrán hacer lo mismo, pero nunca será igual", "un plástico más en la playa si ella se cae flota", "que si fue así con Karol g, también lo será con ella", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas.

Por su parte, la dominicana presumió de sus voluptuosas curvas posando desde un yate, provocando una vez más todo tipo de reacciones por su figura.

Pero ante las posibles críticas que recibiría, ella se anticipó agregando: “Tú quisieras, pero no te sale”.

“Ni blanca nieves se atrevió a tanto jajaja", "un chingo de photoshop", "¿por qué se edita tanto?", "un filtro más y purificas el mar JAJAJAJAJA", "tuvo mucho filtro esa foto", "tas bella, linda", "más silicona que persona", "demasiado photoshop", "háganle un curso de Photoshop a la niña por Dios!!!! qué mala edition", "más plástico que vida", "mamacita", “cuerpón”, le escribieron sus seguidores.

Por ahora, la famosa pareja continúa disfrutando de su relación y promocionando sus próximos conciertos y su canción juntos “Si Tú Me Busca”, que tiene más de 44 millones de reproducciones en YouTube.