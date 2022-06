Anuel AA volvió a nombrar a Karol G en uno de sus conciertos

A pesar que desde hace varios meses se confirmó la ruptura oficial entre los cantantes de música urbana Anuel AA y la colombiana Karol G, quienes tras varios años de relación y estar comprometidos a casarse, se dejaron sin exponer públicamente las razones, el cantante parece no haber olvidado del todo a la intérprete de "Tusa", pues ya van dos veces que el artista la menciona en uno de sus conciertos.

Tal y como pasó en aquella ocasión, el cantante urbano la mencionó en pleno escenario, tratando de rectificarse rápidamente y mencionando después a su actual pareja. Sin embargo y como es habitual en estos casos, la escena volvió a quedar registrada y rápidamente viralizada en redes sociales.

“Mera que es lo que hay, mera to’ esos bandoleros y to’ esos delincuentes. Todas esas bebeci… Todas esas chivirikas las bebecitas no, las bebecitas ya no, ya no, ya no, ya no convive, ya no corren aquí. Todas esas chivirikas, todas esas mujeres, todas esas mujeres solteras, casadas, todos los delincuentes ¿Real hasta qué?”, se le escucha decir a Anuel, minutos antes de interpretar uno de sus temas musicales en vivo.