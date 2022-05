Anuel AA se despachó contra quienes crítican su delgadez

El cantante de música urbana Anuel AA sigue apoderándose de las tendencias internacionales tras su progresiva pérdida de peso en los últimos meses, con lo que muchos de sus fanáticos se han mostrado preocupados por que aseguran, que no se debe a un mejoramiento de su condición física sino al consumo desmesurado de sustancia psicoactivas.

Tras varias semanas de fuertes señalamientos el interprete de "McGregor" rompió su silencio y se despachó con toda contra quienes lo critican por estar delgado cuando antes, también lo tenían como blanco de críticas por supuestamente estar muy subido de peso. Esta fue la razón que lo motivó a referirse fuertemente en su más reciente post de Instagram.

No entiendo, ahora que si Anuel está bien flaco, que si las drogas, mire, yo lo que estoy es ready, bien hijo de madre es que yo estoy...usted está es loco, que si las drogas que pal disco de McGregor que estaba bien gordo, que estaba muy gordo y ahora que me veo bien, ahora si dicen que no, que tú estás flaco, que estoy en las drogas, expresó molesto el cantante puertorriqueño.