¡Ya hay nuevo paso! Anitta puso a suspirar a fans con sus movimientos

Si hablamos de una de las artistas más influyentes en el mundo, tenemos que mencionar a la brasileña Anitta, quien desde hace varios años viene posicionándose como una de las mujeres más talentosas y atractivas dentro del pop y el reguetón.

Muchas personas conocieron a la brasileña por un baile o trend bastante conocido de su canción "Envolver", pues una vez en un concierto decidió sorprender a los asistentes al hacer una coreografía bastante sensual.

Basto que el clip se publicara en redes para que se viralizara de inmediato por todo el mundo, llegando a convertirse en el "Reto de Anitta" o "Anitta Challenge" en las diferentes redes sociales, en especial en TikTok donde múltiples celebridades se le midieron a intentar el picante paso.

Precisamente, tras varios meses desde su furor, la artista volvió a sorprender al público de su más reciente concierto con un nuevo paso, con el que superó la sensualidad del anterior según comentarios.

El nuevo paso de Anitta que sorprendió a sus fans

La reconocida artista siempre se ha destacado por sus movimientos y coreografías subidas de tono durante sus shows y conciertos, algo que, dejó ver en tarima recientemente, pues una cuenta de TikTok llamada "Sonzers_Anitta" compartió un nuevo paso hecho por la cantante y empresaria durante un concierto.

En el video se observa a la brasileña como en un momento de su presentación decide voltearse de espaldas y agachar su torso para hacer una especie de "twerking" o movimiento sensual con sus glúteos frente a todo su público, algo que, de inmediato causo gran euforia y emoción en los asistentes que se escuchan en el video.

El video puso a volar la imaginación de cientos de internautas que han llegado a catalogar el paso de la brasileña como una nueva tendencia dentro de las redes sociales y plataformas de internet.

El nuevo paso de Anitta dividió las opiniones en redes

Sus seguidores aprovecharon la caja de comentarios en la publicación para expresar sus opiniones, pues, algunos expresaron su gusto y encanto por los movimientos de la artista, otros destacaron su puesta en escena, pero hubo algunos que no les gustó el baile al catalogarlo como exhibicionista y hasta pasado de tono.

"A como las galetinas dijo chente; tiene que ser así, por qué de lo contrario no vende; el nuevo trend de Anitta; pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura.. Quesesooooooo; les recuerdo que pueden hacer zoom al video de nada; muy linda,pero y la musica; que fuerte q es mi imaginación; que arte que talento wuao impresionante; siento que me habla cada vez que se mueve; eso ya no es un concierto ya es un show; no pensó en los menores de edad que estaban ahí; la brasileña siempre sorprende; me encanta esa mujer; tremendo baile, no me imagino el novio". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

No te pierdas: Maluma es captado con su novia y le recuerdan que llevó a su ex al mismo lugar