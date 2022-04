Anitta confiesa que ama a Maluma “así esté con otra mujer”

La cantante y compositora brasileña Larissa de Macedo Machado, más conocida como Anitta, concedió una entrevista al mexicano Yordi Rosado en la que confirmó que anduvo con el paisa Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, y reveló que todavía lo ama "así esté con otra mujer".

Te puede interesar → Anitta mostró todo el ritmo de su Brasil en Coachella

Yordi Rosado le preguntó a Anitta por el futbolista Neymar, sobre quien la intérprete de la muy popular Envolver dijo que es un muy buen amigo.

"Anduviste con Maluma", le dijo el mexicano a la brasileña esperando una respuesta que no tardó en llegar: "sí, yo no miento", contestó entre risas Anitta, quien luego agregó que ella y el paisa "somos muy parecidos en la manera de divertirnos, en las cosas que nos gustan y todavía lo amo mucho independientemente si estamos juntos o no".

La cantante aseguró con algo de humor que "puedo verlo con otra mujer y está perfecto. Nos amamos y si no, nos amamos también sin nadie, está perfecto… Es que yo me voy con cada vaina que me casaría con cualquier cosa".

Anitta explicó que, a diferencia de lo que pasó con Maluma, ella normalmente se "desenamora" y al mirar atrás se pregunta qué estaba haciendo con esa persona.

"Tan hermosa y honesta", "en la vida yo soy Anitta", "la amo. Es tan única", "me cae bien Anitta que no anda aparentando ser la Virgen María como otras por ahí", "me encanta su honestidad", "qué bella" y "¿pero quién no se enamoraría de Maluma?" fueron algunos de los comentarios escritos por usuarios de redes sociales que vieron la entrevista concedida por la brasileña a Yordi Rosado.

Descubre más → “Mejor que Anitta”, le dicen a Karol G por video de baile que es tendencia

Anitta bloqueó al presidente de Brasil

La brasileña destacó los colores y el significado que tienen en la bandera de su país, el presidente Jair Bolsonaro reaccionó diciendo que "concuerdo con Anitta" y ella le respondió: "ay, muchacho, búscate algo para hacer, ve" justo antes de bloquearlo en la red social Twitter.

"La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los brasileños. Representan al Brasil en general. Nadie puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país", tuiteó Anitta tras acabar su espectáculo en el festival Coachella.

No dejes de ver → El atuendo de Anitta que provocó que ella bloqueara al presidente de Brasil

Mira también → Anitta publica fotos de su fiesta de cumpleaños con otras figuras de la música