Angeline Moncayo opinó sobre la polémica de Carlos Feria y cómo trata a su hija

La actriz Angeline Moncayo opinó sobre la polémica que ha protagonizado el influenciador Carlos Feria sobre las bromas que le hace a su hija para crear contenido en redes sociales.

Recordemos que todo se dio luego de que la psicóloga Vanessa Tejada compartiera un video analizando esta controversial situación.

Por medio de su cuenta de Instagram, Moncayo reposteó la publicación y se pronunció al respecto enviando un reflexivo mensaje sobre la salud mental de los niños.

“Hoy siento la gran necesidad de subir este post y darle las gracias a ella, a quienes lo han compartido y al ICBF por interesarse en este caso.

Me tiemblan las manos de la rabia con este video y espero que marque un antes y un después entre los famosos "influencers" que USAN a sus hijos para monetizar en las redes sociales.

Como lo dicen en esta cuenta: La figura de los padres es lo MÁS importante en la vida de cualquier niño.

Los traumas de la infancia existen! La salud mental de los niños ya está lo suficientemente dañada como para que participemos de esto. Me da dolor tener que subir este video en donde se ve claramente el sufrimiento de esta nena. No sé quiénes son y he dicho muchas veces que, aunque respeto lo que cada padre haga con sus hijos, hay una delgada línea que se está cruzando por obtener likes y seguidores con el maltrato infantil.

LOS NIÑOS NO TRABAJAN. LOS NIÑOS NO SE EXPONEN PORQUÉ TIENEN TOTAL DERECHO A SU PRIVACIDAD Y SON DUEÑOS DE SU IMAGEN. LOS NIÑOS SON NIÑOS. NO TIENEN CAPACIDAD DE DECISIÓN PARA ENTENDER Y AUTORIZAR EL MATERIAL QUE SE SUBE DE ELLOS A LAS REDES. Entre muchas otras cosas”, detalló.