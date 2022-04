Angeline Moncayo se sinceró sobre lo compleja que es la maternidad

La actriz Angeline Moncayo se sinceró con sus miles de fanáticos sobre lo completa que es la maternidad y aquello que muchos no se atreven a decir.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 180 mil seguidores, compartió un video en el que recopiló imágenes de ella en embarazo y junto a su pequeña, donde siempre la mostró de espalda, dejando la privacidad de su rostro.

Con dicha grabación habló sobre su experiencia como madre.

“𝘾𝙊𝙉 𝙏𝙊𝘿𝙊 𝙈𝙄 𝘼𝙈𝙊𝙍,

Hoy es uno de esos días….

Por más que busco y busco siento que nadie habla de la maternidad como en realidad es. Dura.

Nadie te cuenta que el acto más lindo de amor lo harás al abandonarte de mil formas pero que eso también dolerá, dolerá profundamente.

Nadie te dice que no importa que estés enferma, triste, con rabia o cansancio a más no poder. Igual debes levantarte y poner tu mejor cara. Y eso también duele.

Nadie te cuenta que hay días en los que no quieres ver un pañal, un tetero, o sentirte con la obligación de preparar una comida. Nadie te dice que a veces se extraña el silencio.

Nadie te cuenta como te desgastas emocionalmente por intentar hacer lo mejor y que a veces cuesta tener que inventar mil historias para que se vista, coma o vaya al cole sin resistirse y que a veces se te agota la imaginación … y las ganas.

Nadie te cuenta que cuando pasas situaciones tremendamente difíciles no podrás liberar tus lagrimas y que deberás secarlas y contener todos esos sentimientos para no lastimar a esa personita… pero eso también duele.

Nadie te cuenta lo abrumador que puede ser pasar por el proceso de ser la figura de apego y querer tener unos segundos para ti, solo para ti y no poder recibir ayuda de nadie más porque en su mundo solo existes tú pero así como se siente de bonito, en ocasiones… también duele.

Nadie te dice que valorarás cada momento en el que puedes ponerte una crema en la cara con tiempo, lavarte el pelo sin correr o comer como cualquier otra persona disfrutando del plato que tienes frente a ti.

Nadie te dice que a veces te encierras en el baño a llorar un poco…

Nadie te cuenta que no estarás preparado de Ninguna forma para esta nueva vida.

Sin embargo tampoco te cuentan que este amor duele y que tus miedos aumentan pidiéndole a Dios a diario y de rodillas que por favor haga de todo para proteger a ese pedacito que ahora ha salido de ti y que te dolerá en proporciones exageradas cualquier cosas que le pase.

Nadie nunca te podrá contar… lo que es sentir ese gran y único amor. Pero tampoco te contarán que a veces … duele.

𝙏𝙀 𝘼𝙈𝙊 𝘼𝙍𝙄𝘼𝘿𝙉𝘼, 𝘾𝙊𝙉 𝙏𝙊𝘿𝙊 𝙇𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝙎𝙊𝙔”, escribió.