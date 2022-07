Andy Rivera ganó su primer reconocimiento internacional

El cantante de música urbana Andy Rivera se ha mostrado bastante activo en sus redes personales, donde ha mostrado lo que son sus vacaciones fuera del país junto a su hija Hellen. Desde luego, sus historias han estado embargadas de tiernos momentos junto a su primogénita a quien ha llenado de atenciones y mimes.

Tras estos momentos padre e hija, el pareirano sorprendió a sus millones de fanáticos al asistir a la gala de los Premios Miaw, en la ciudad de México, en compañía de su pequeña.

Recordemos que esta gala de la cadena Televisa premia a cantantes, streamers, influencers, series yotras categorías que fueron abiertas y elegidas por elección del público desde semanas atrás. En esta gala, fue Rosalía quien se listó como favorita de la noche con el mayor número de nominaciones.

Para el contento de la industria musical en Colombia, el interprete de "Después de tanto" obtuvo su primer reconocimiento internacional en estos premios y lo celebró muy eufórico y sorprendido con sus fans.

"Primera vez que me gano un premio fuera de mi país", escribió Andy en un clip donde se le veía celebrando el galardón.

Andy Rivera confesó que nadie lo conocía en la gala

Posteriormente, el cafetero le confesó a sus seguidores que pocas veces asiste a estas ceremonias y que por ende no tiene mucha experiencia con contenidos para grabar. Además, sorprendió al decir que nadie lo reconocía en dicho país, al parecer, porque el auge de su carrera se ha desarrollado sobre todo el Colombia y otros países en latinoamérica.

"Bueno estamos por aquí desde los Miaw, por aquí el flechito activo, aquí no me conoce nadie pero mejor, porque yo estoy de chismoso", dijo el pereirano entre risas.

Sin embargo, dos historias despues reveló que no encontró más cosas para grabar y que de hecho no sabía ni qué decir: "Pocas veces vengo a estas cosas no se qué grabar ni qué decir, esto es lo único que se me ocurrió grabar temprano (tampoco sirvo pa' pedir fotos).

