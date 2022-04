¿Show o indrecta? Andy Rivera sorprendió con "despechado" mensaje durante concierto

En las últimas semanas, el nombre de Andy Rivera y de la actriz llanera Lina Tejeiro se hizo tendencia, tras los fuertes rumores de una reconciliación luego de las númerosas coincidencias que fueron compartidas por diversas páginas de entretenimiento digital, que apuntaban a que la pareja disfrutaba de unas vacaciones en México.

Para incrementar los rumores, los artistas volvieron a seguirse en sus redes sociales y de manera independiente, comenzaron a publicar románticos tuits, que los internautas relacionaron como dedicatorias entre ellos. Cuando se pensaba que estaban viviendo su amor en total reserva, salió el cantante pereirano a apagar la ilusión de muchos, al confesar que no se sentía preparado para iniciar una relación en este momento de su vida.

Andy Rivera confundió a sus seguidores con "despechado" mensaje durante concierto

Tras sus palabras, las "cercanías" entre los artistas desparecieron y al parecer, los ánimos de reconciliación se vinieron abajo. Para incrementar esta teoría, el cafetero publicó en sus historias, el emotivo discurso que dio durante concierto, por el que muchos afirmaron que está "despechado" y que esas serían unas palabras dirigidas para Lina.

"Que vuelta que los que más creemos en el amor, los que más damos, somos los que menos recibimos...pero relajados, nos va a llegar ese amor bonito que estamos esperando ¿si o no?...así que flecho, si usted no la cuida lo hago por usted", expresó Andy en la tarima.

Sus palabras fueron rápidamente replicadas y viralizadas por diversas cuentas de TikTok y entretenimiento digital, donde los comentarios de los internautas no tardaron en llegar. Unos, normalizando sus palabras, como un discurso más relacionado con sus canciones y otros, reiterando que esas palabras son una clara indirecta para "la reina del TikTok".

"No sé por qué le quieren poner sentido a todo, son unas palabras como cualquier otras, ahora ya no se puede ni hablar", "creo que fue solo palabras de concierto" y "él siempre aprovecha sus shows para enviar mensajes así", comentaron algunos, mientras otros, diferían completamente sus posturas: "La etiquetamos o ella lo verá solita?", "que triste que no se hubieran las cosas entre ellos, son tan hermosos juntos", "se nota que todavía amas aLina, deberían volver de una vez por todas".

