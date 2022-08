Evadiendo las críticas, Andy Rivera volvió con presunta dedicatoria

En la jornada de este domingo, el cantante de música urbana Andy Rivera dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores, al aprovechar uno de sus conciertos para hacer una pausa y cantar un adelanto de lo que será su nuevo sencillo "Te Perdí". Éxito que muchos interpretaron como una contundente dedicatoria para su exnovia Lina Tejeiro, a raíz de lo que está viviendo ella con una persona, tras haber estado junto a él por casi una década.

"Esta canción va dedicada para cuando uno como que reacciona tarde y pierde a la persona que quería, ya tiene una persona nueva y uno es como "que gue"#, ya pa' qué" pero normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde, la letra dice así: "ya no hay dolor, pensé convencido, por suerte solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido, si ya me olvidó yo por qué no la olvido, y sé que lo que fue ya fue pero sigo pensando en lo que hubiera sido, solo pensarla es una ironía, dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un "buenos días" y todavía no sé que duele más, saber que te me vas..." fraseó el pereirano.