Andy Rivera siembra dudas en redes con sentidos mensajes

El artista Andy Rivera se cataloga como uno de los artistas más conocidos dentro del género urbano en Colombia, pues, el pereirano lleva más de una década sorprendiendo con sus canciones a millones de personas.

Sin embargo, desde noviembre de 2021 su carrera musical ha tenido algunas pausas debido a unos cuadros de depresión que se le diagnosticaron, algo que, lo ha hecho tener que por momentos tenga que alejarse de los escenarios, las redes sociales y los medios de comunicación.

Por eso, en los últimos meses el artista se ha dejado ver reflexivo en sus redes sociales, pues han sido varios los mensajes de parte del artista los que han generado dudas en sus seguidores sobre si son para alguien en especial o simplemente representan lo que siente él.

En ocasiones, los internautas relacionan algunas de sus palabras y reflexiones con el fin de su relación con la actriz Lina Tejeiro, quien por estos días se encuentra disfrutando de un nuevo noviazgo junto al cantante Juan Duque.

Precisamente, el artista hace unas horas sorprendió de nuevo en redes al compartir unas sentidas y profundas reflexiones en las que habló de la lealtad, el amor y el apoyo emocional.

El artista decidió compartir en sus historias unos mensajes que parecen una forma de indirecta hacía alguien que el artista quiso en su vida, pues, en principio colocó una frase con respecto a la lealtad.

Que la sed no te haga beber del vaso equivocado.

Posteriormente, colocó lo que parece una nota escrita en su celular, con una larga reflexión sobre el verdadero significado del amor, pues, con varios ejemplos plasma lo que significa para él el sentimiento de amar a una persona.

No quiero amarte por negocio, quiero amarte por amor. No quiero amarte para comprometerte, quiero amarte para que recuerdes que eres libre. No quiero amarte solo en los buenos momentos, quiero amarte para toda la vida.