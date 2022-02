Andy Rivera se robó las miradas con fotografía junto a su papá en su cumpleaños

Jhonny Rivera celebró sus 50 años rodeado de personas muy importantes para él, sin embargo, faltó al festejo su hijo Andy Rivera. El joven cantante no asistió por “salud”, pero dijo que pronto se verían para brindar por este nuevo año de vida.

Andy Rivera contó a sus 5.2 millones de seguidores en Instagram que realmente no logró llegar a la celebración porque los últimos días han sido fuertes por temas laborales y físicamente no podía tomar un nuevo vuelo.

Sin embargo, esta fecha tan especial no podía pasarla por alto por lo que el intérprete de ‘Mi mundo entero’ y ‘Fuego’ publicó un emotivo mensaje para su papá en compañía de una serie fotográfica de algunos momentos que han vivido juntos.

En la primera instantánea con la que Andy subió la temperatura en las redes sociales, él y su padre posan sin camisa en un río donde presumen sus atractivos cuerpos. También compartió imágenes compartiendo juntos una de sus mayores pasiones, la música.

“Paaaa un día al año para celebrarte se me hace demasiado poco, tú te mereces que te celebren todos los días de tu vida porque desde que existes has sido luz para el mundo.

Te amo como no te imaginas, y te has ganado mi respeto, amor, lealtad y cariño con la grandeza de tus acciones diarias. (No conozco nadie con un corazón como el tuyo).

Ser tu parcerooo es una chimba, daría mi vida por ti y solo espero q la vida me regale más momentos, borracheras, viajes, canciones, tarimas, consejos, risas y lo q sea junto a ti.

Att: tu hijo, tu fan #1”, fue la amorosa dedicatoria de Andy para su papá.