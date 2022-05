Andy Rivera se mostró hasta las lágrimas tras detalle a su mamá

En las últimas horas el cantante de música urbana Andy Rivera, se mostró muy emocionado porque su mamá, Luz Mery Galeano estaba cumpliendo un año más de vida. Por ello y en aras de festejarla, contrató una agrupación de mariachis, que cantó emotvias canciones para su progenitoria.

Bastaron minutos, para que Luz Mery se mostrara hasta las lágrimas por las dedicatorias que le estaba haciendo su hijo. Este por el contrario, se mostraba muy alegre, aufórico y cariñoso. Sin embargo, esta energía le duró poco tiempo, ya que por sorpresa para él mismo, fue una canción de su padre Jhonny Rivera, la que también lo hizo romper en llanto.

"Ella me protege y es mi escudo y si me equivoco ella es mi apoyo, es mi madre la mujer mas divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia...pa' agradecerle no me alcanzaría la vida ella es la reina, dueña de mis ilusiones (...) Quien sacrifica unas horas de su sueño, a la espera del hijo que no ha llegado, tras la cortina, ella espera su regreso, yo me pregunto si hay dinero que alcance, para pagar a una madre sus desvelos", se escuchó en las grabaciones de Andy.