Andy Rivera y el sugerente video mientras se bañaba

Andy Rivera es un deleite para los ojos de sus miles de seguidores en redes sociales, y no es para menos pues el artista siempre que puede, más allá de su música, les da a sus fanáticos contenido diferente y muy, muy sensual.

Te puede interesar: "Supérela" le dice a Andy Rivera tras confusas dedicatorias

Por eso su más reciente video dejó a más de uno volando su imaginación porque no solo se dejó ver bañándose, sino que además se dejó ver con movimientos muy sensuales que dejaron al descubierto que estaba como Dios lo trajo al mundo y eso subió la temperatura entre quienes lo siguen en su cuenta de Instagram. Y es que Andy Rivera mostró además su entrenada figura y varios detalles de su cuerpo que muy poco se habían visto.

El video circuló en diferentes cuentas de esta red social donde son seguidores del cantante, pero también donde muchos se pudieron ver en detalle cada momento de ese baño express que el artista urbano decidió compartir en redes.

No dejes de leer: Andy Rivera dedica tierno video a su hija por su cumpleaños

El video fue grabado en el baño de su lujosa y nueva casa, donde tiene unos efectos además con luces en tono rojo y azules que le dieron mayor emoción a lo que se puede ver en el video. Andy Rivera usa su regadera, se ducha completo y hasta muestra esos detalles en su espalda, y aunque el video es de menos de un minuto, para sus miles de seguidores fue suficiente para deleitarse con lo que él dejó ver.

Y no es la primera vez que Andy Rivera muestra su cuerpo de esa forma y muy erótica en redes, pues varias veces ha dejado ver sus dotes y también sus talentos corporales para la conquista que luego acompaña con sugerentes mensajes que muchos no dudan en responder desde el amor.

Andy está soltero

El cantante urbano siempre se ha destacado por su talento musical, pero también por esa sensualidad que le pone a sus coreografías, a su forma de cantar y hasta esas poses que hace cuando postea una fotografía.

Y eso ha hecho que más de uno se deleite con su belleza y no duden en dejarle mensajes de amor muy directos y hasta le pidan darse una nueva oportunidad en el amor con alguien más, pues vale la pena destacar que desde su relación con la actriz Lina Tejeiro, Andy Rivera ha estado soltero, pero quizás no solo, sin embargo, más de uno se ha anotado y no pierden las oportunidades para dejárselo saber.