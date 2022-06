Andy Rivera reveló si le gustan las mujeres mayores que él

El cantante de música urbana Andy Rivera se ha convertido en uno de los solteros más cotizados y difícil de conquistar de la industria musical colombiana, y es que desde que terminó su larga relación sentimental con la actriz Lina Tejeiro, el artista no ha logrado ser flechado por otra mujer.

Te puede interesar: Andy Rivera aclaró que no está preparado para tener una relación

Recientemente, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de cinco millones de seguidores, el intérprete de “Pa que me recuerdes” realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias celebridades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos por medio de esta interacción.

Entre las preguntas destacó una relacionada a si el cantante se fija en la edad a la hora de entablar una relación con una mujer, pues hay hombres que prefieren tener una pareja más joven que ellos o viceversa.

“Te gustan las mujeres mayores, menos o de tu misma edad o te da lo mismo?”, preguntó uno de los seguidores del artista.

El artista dejó claro que para el amor no hay edad, y que para él no es prioridad la edad al momento de escoger una pareja, siempre y cuando esta sea madura y que “no dé cárcel”, haciendo referencia a que no sea menor de edad.

“Que sea muy mayor o menor, a mí me da igual mi gente, lo importante es que uno sienta que es una persona madura, con visión en la vida, que sea una persona como interesante. La edad es solamente un numero realmente”, Afirmó Rivera.

Otra de las preguntas que el artista recibió y que siguió por la misma línea de su vida sentimental es qué logra cautivarlo de una mujer. Ante esto Andy no tuvo problema en responder que para él la mujer ideal es aquella que no tenga miedo a ser libre y ambiciosa, además de tierna y pervertida.

“que sea tierna, pero pervertida. Inteligente, que sea libre, autentica. Que no la sorprenda el lujo, pero que sea ambiciosa”, respondió el joven artista.

Además de preguntas, el artista también recibió halagos por parte de los internautas, entre esos, el de una seguidora que no tuvo problema en revelarle que su esposo se ponía celoso cada ves que ella se refería a él.

“Me encantas, pero más que tu físico, tu voz. Y mi esposo se pone celoso (Emoji riendo)”, fue el comentario que recibió Rivera.

De hecho, Rivera contestó que este tipo de situaciones no deberían ocurrir entre las parejas, ya que él es un hombre fiel.

No dejes de leer: “Nunca en mi vida lo había hecho”, Andy Rivera tras enfrentar un inesperado miedo