Andy Rivera reveló jocosos detalles de su intimidad

El cantante de música urbana Andy Rivera quiso interactuar una vez más con sus cientos de seguidores para despejar su mente y de paso conectarse un poco más con ellos.

En esta ocasión el artista realizó una dinámica por medio de las historias su cuenta oficial de Instagram en donde activó la herramienta de preguntas que ofrece esta red social para permitir que sus fanáticos interactuaran con él.

Andy Rivera recibió diversas preguntas algunas menos picantes que otras, pero sin duda alguna la que más llamó la atención fue una en específico. Y es que el artista reveló cuál era su posición favorita en la intimidad.

Claramente el artista no tuvo problema en responder el interrogante ya que lo hizo de manera bastante natural, no sin antes dejar una linda reflexión al manifestar que “la única pose maluca es la que haces con quien no te gusta”.

La pregunta en específico fue “Posición favorita (emoji enamorado) para el delicioso”, a lo que el artista respondió con gracia mientras tomaba una taza de café que “Mi posición favorita. Es que yo soy tan imperativo que me gusta probarlas todas, pero yo opino que el momento, la ocasión hacen la pose correcta… Pero me gusta hacerme arriba”.

OTRAS PREGUNTAS MENOS PICANTES

Otras de las preguntas que el cantante de música urbana recibió estuvieron relacionadas a su vida sentimental, es decir, la clásica pregunta de si se encontraba en una relación. Sin embargo, y una vez más, ante este interrogante la respuesta fue un rotundo no.

“Mi gente no, no tengo novia aun y aunque soy muy romántico, me encanta el amor, me quiero enamorar, pienso que llegará en su momento. No quiero sentirme afanado.

Además, aprovechó una de las preguntas para enseñarle a sus seguidores un romántico video que grabo desde la altura de un avión para la mujer que llegara a ser su futura esposa. Y aunque en el video no se escucha claramente, Andy reescribe lo que dijo en él.

“No se oye bien pero el video lo hice par el día que encuentre mi futura esposa (emojis riendo) Y dice: ahí me quiero casar con vos. Justo donde da la luz”.

También reveló cuándo fue la última vez que lloró, siendo esta hace unos pocos días durante su más reciente visita al psicólogo.

“Wow, me cuesta mucho llorar. Creo que mis lagrimales están muy secos. Tengo unos lagrimales bastante áridos, pero mi última llorada fue hace como cuatro días en mi sesión de psicología”.

No dejes de leer: Andy Rivera envía sentido mensaje de agradecimiento a sus fans