Andy Rivera responde si tiene un “tipo de mujer”

Sin duda alguna, el artista urbano, Andy Rivera, es uno de los personajes revelación en los últimos años, debido a sus pegajosos sencillos; asimismo, su vida personal ha cobrado relevancia en el público.

Hace algunos minutos, el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’ abrió la dinámica de preguntas a través de redes sociales, en donde cuenta con 5.5 millones de seguidores.

Uno de los cuestionamientos que más predominó dentro del espacio es que sí Andy tenía algún prototipo de mujer, a lo que el reggaetonero contestó:

En el aspecto físico yo creo que me puede atraer cualquiera, porque más que el físico, he descubierto que me atrae es la energía, dijo. ¿A quién se estará refiriendo?