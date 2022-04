Andy Rivera posó con la mujer que lo acompaña en España

El cantante urbano Andy Rivera está en su mejor momento musical, y no es para menos, pues en cada una de las presentaciones que hace siempre es a casa llena y todos los presentes cantan junto a él sus canciones.

Es por eso que desde hace varios días ha manifestado todas las ganas que tenía de que llegara uno de los días más importantes para él en este año, su viaje por Europa donde hará varias presentaciones.

Y es que Andy Rivera se ha abierto un gran camino musical con esfuerzo y dedicación y ha hecho que en otras partes del mundo escuchen su música, por eso desde muy temprano está en España para dar grandes shows musicales.

Pero no fue solo, el cantante de música urbana, que además siempre ha sido de toda la vista de sus seguidores, no solo por su talento sino también por su entrenado cuerpo y su sensualidad, incluso en escena donde se deja ver haciendo movimientos muy sensuales y provocativos, no está solo en Europa.

Él mismo dejó ver en su cuenta de Instagram que a este viaje decidió ir junto a una mujer que lo ha apoyado desde el día uno, que se ha convertido en su mayor fanática y que sin duda se merecía este viaje a España con él, su mamá.

La señora Luzmerly Galeano, madre del artista es la afortunada de estar con él en este viaje, en esta gira que lo tiene muy ansioso y emocionado. Y es que su mamá siempre ha sido de las mujeres más especiales de su vida, junto a su hija y lo hace muy feliz tenerla a su lado en este momento.

Lo dejó saber en la publicación donde le resaltó cuanto la ama y lo feliz que estaba que fuera ella quien lo acompañara.

Quiere más

Andy Rivera no ha tenido una relación estable hace mucho tiempo, y es por eso que siempre lo asocian, a él, sus comentarios, sus publicaciones y más con Lina Tejeiro, la pareja que tuvo y con la que vivió grandes momentos por muchos años.

Y aunque en algunas situaciones se ha pensado que han vuelto, que pueden estar solucionando sus diferencias, o que habrá una segunda oportunidad, ambos han dejado claro que no parece que sucederá pronto, y que es mejor pasar la página.

Andy Rivera está disfrutando de este gran momento para él, su música y lo que se viene como profesional, además está recibiendo, desde que llegó todo el amor del público y de sus fanáticos que están en España y que le han demostrado lo felices que están de tenerlo cantando.