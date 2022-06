Andy Rivera ofreció sugerente servicio en redes sociales

Más de uno amaneció feliz al ver las historias del cantante urbano, Andy Rivera. Y no es para menos pues él se dejó ver en una faceta muy original y hasta comprometedora con sus miles de seguidores.

No dejes de leer: Entre lágrimas, Lina Tejeiro reconoció que terminó con Andy hace pocos meses

Y es que Andy Rivera está de vuelta en Colombia y en su ciudad Medellín, donde vive, tiene su lujosa casa y además es donde produce la mayoría de sus canciones y éxitos musicales. Pero para mostrar que había llegado decidió hacer algo más interesante.

Sobre lo que sería su cama, en su cuarto, se mostró sin camisa, acostado y con un nuevo “juguete”, una especie de pistola que al encenderla genera vibración, pues es un aparato de hacer masajes, para según él desestresar.

Pero no solo, sino que Andy Rivera decidió probarlo en vivo, y además mostrar cómo se lo pondría en varias partes de su cuerpo, dejando ver su espalda tonificada, pero también sus piernas y hasta un poco más. Sin duda puso a volar la imaginación de todos sus seguidores.

Mira también: Lina Tejeiro recordó a su mejor amigo Mauricio Leal

Pero, lo que más llamó la atención de sus seguidores es que el cantante escribió que si los veía estresado en sus conciertos no iba a dudar en prestarlo, pero como si esto fuera poco y si la oferta no era tan buena, Andy Rivera ofreció sus servicios de masajes para quienes quisieran y que, si tenían más dudas, no dejaran de escribir al directo de su cuenta de Instagram.

Esto lo hizo en un tono pícaro y sensual, que dejó a más de uno, seguramente con la intención de dejarle mensajes para saber más detalles de este servicio.

Andy, muy sensual

Y no es la primera vez que el cantante urbano Andy Rivera enciende fuegos en redes sociales, pues en más de una ocasión se ha dejado ver entrenando, y hasta en la ducha de su casa donde puede ver sin nada de ropa y haciendo movimientos muy sugerentes que enloquecen a sus miles de seguidores.

Para muchos, él es el artista perfecto, no solo por su indiscutible talento, sino por esa sensualidad que lo caracteriza y que lleva incluso a sus conciertos donde más de uno enloquece al verlo cantar y bailar.

Andy Rivera siempre ha estado también en el ojo de las noticias, sobre todo por la relación que tuvo con Lina Tejeiro y que al parecer hasta hace unos meses se intentó seguir y lograr una estabilidad, pero no fue posible, por lo que ella misma pidió no hablar más del tema ni de la relación que no se podrá.

Te puede interesar: Lina Tejeiro contó por qué se alejó de las redes y reveló divertidos videos