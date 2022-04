Andy Rivera le envió mensaje de aliento a las madres solteras

El cantante de música urbana, e hijo del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, ha demostrado en diversas ocasiones no solo ser un gran músico, sino también un hombre responsable y de buen corazón.

En esta ocasión el joven artista decidió activar la casilla de preguntas que ofrece la red social Instagram para charlar un rato con sus seguidores y acercarse un poco más a ellos y despejar las dudas que tengan como, por ejemplo, si tiene pareja actualmente.

Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención fue la de una seguidora, pues esta estuvo relacionada a las madres cabeza de familia que no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.

“¿Qué le dirías a una madre soltera, pero con falta de autoestima?”, fue la pregunta que el cantante recibió.

Ante esto respondió “Mi vida, no hay razón para que no te ames. Amate mucho. Trajiste vida al mundo. Estoy seguro de que luchas todos los días por alimentar esa persona. Por sacarla adelante. Eres súper poderosa. Ámate, tienes mucho valor. No hay por qué tener ese autoestima bajito”.